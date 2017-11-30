كلية الآداب للبنات في جامعة بيشة تنظم ندوة عن سيرة غازي القصيبي

على القحطاني (صدى):

نظمت كلية الآداب للبنات في جامعة بيشة مؤخرا، ندوة بعنوان “غازي القصيبي رجل بحجم دولة” بحضور الوكيلة الدكتورة مناء بنت راجح الغامدي وعدد من عضوات هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وتناولت الندوة محطات الراحل ابتداء من نشأته ومراحله التعليمية ومناصبه التي تقلدها في الدولة، كما شملت محاور الندوة مكانته الأدبية والشعرية وأبرز الروايات التي ألفها بالإضافة إلى كتاباته في مجالات الفكر والسياسة.

وأوضحت رئيسة العلاقات العامة بالكلية سراء بنت سعيد ال مفلح أن هدف من إقامة هذه الندوة تسليط الضوء على أبرز محطات القصيبي والاستفادة من شخصيته الوطنية والإدارية وسيرته في مجال التعليم.