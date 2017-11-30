وليد الفراج: في الدقيقة 7 جمهور النصر يهتف بالهتاف المعتاد

الأربعاء 29
نوفمبر
هذي حيله الفاشل اللي ما وصل لمستوى الهلال وكان بيوم من الايام كوشة لتتويج الزعيم
مساكين المسيار يفرحون لانجازات الآخرين ويبقيهم الزعيم طريقا يمشيه اسيادهم على نغمات الجحفله
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي حيله الفاشل اللي ما وصل لمستوى الهلال وكان بيوم من الايام كوشة لتتويج الزعيم
ابو وليد[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 60 دقيقة
مساكين المسيار يفرحون لانجازات الآخرين ويبقيهم الزعيم طريقا يمشيه اسيادهم على نغمات الجحفله