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  3. وليد الفراج: في الدقيقة 7 جمهور النصر يهتف بالهتاف المعتاد

وليد الفراج: في الدقيقة 7 جمهور النصر يهتف بالهتاف المعتاد




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي حيله الفاشل اللي ما وصل لمستوى الهلال وكان بيوم من الايام كوشة لتتويج الزعيم

[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 60 دقيقة

مساكين المسيار يفرحون لانجازات الآخرين ويبقيهم الزعيم طريقا يمشيه اسيادهم على نغمات الجحفله

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