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تطبيق محمول يحول عامل نظافة إلى مليونير

تطبيق محمول يحول عامل نظافة إلى مليونير
متابعات(صدى):

تحول شاب كوري فقير يدعى ” لي سوجين ” ، من عامل نظافة بسيط إلى مليونير ، حيث كان يعمل الشاب في فندق عندما كان في سن الـ23 ، ومن ثم أنشأ تطبيقاً لحجز فندق لمدة ساعة واحدة فقط ن وأطلق عليه اسم ” Yanolja ” .

وعندما وصل إلى سن ال 35 ، تمكن ” سوجين ” من جني أرباح مالية ضخمة عن طريق التطبيق ، وصلت إلى 547 مليون دولار عام 2016 ، حيث حقق التطبيق نجاح غير متوقع ولاقى شهرة واسعة في فترة وجيزة، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

وأصبح الفندق اليوم يتعامل مع أكثر من 17 ألف فندق في منطقة كوريا الجنوبية ، ويعمل على إدارة التطبيق لدى الشاب الكوري أكثر من 350 شخص .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان موزع الارزاق
والشاب بعد مخة نظيف وفكر يحسن دخلة
ماقعد يندب حظة ويستنى حساب المواطن😪

[ عدد التعليقات: 38964 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان موزع الارزاق ,,

,, من حصل شي يستاهله ,,

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