  • الأربعاء 29

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بخماسية نظيفة.. برشلونة يصعد لدور الـ 16 بكأس إسبانيا

بخماسية نظيفة.. برشلونة يصعد لدور الـ 16 بكأس إسبانيا

بخماسية نظيفة.. برشلونة يصعد لدور الـ 16 بكأس إسبانيا
ماجد محمد(صدى):

حقق فريق ” برشلونة ” الإسباني نجاحا ساحقا على نظيره ” ريال مورسيا ” بخماسية نظيفة على ملعب ” كامب نو ” ، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقد سجل اللاعب ” باكو ألكاسير ” الهدف الأول في الدقيقة 16 ، وتبعه اللاعب ” جيرارد بيكية ” في الدقيقة 56 بالهدف الثاني، وسجل ” أليكس فيدال ” الهدف الثالث في الدقيقة 60 ، وأضاف دينيس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 74، وختم ” خوسيه أرناييز ” المبارة في الدقيقة 80 بالهدف الخامس.

يذكر أن، فريق برشلونة قد صعد لدور الـ 16 بعد الفوز بنتيجة 8-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *