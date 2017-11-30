بخماسية نظيفة.. برشلونة يصعد لدور الـ 16 بكأس إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق ” برشلونة ” الإسباني نجاحا ساحقا على نظيره ” ريال مورسيا ” بخماسية نظيفة على ملعب ” كامب نو ” ، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقد سجل اللاعب ” باكو ألكاسير ” الهدف الأول في الدقيقة 16 ، وتبعه اللاعب ” جيرارد بيكية ” في الدقيقة 56 بالهدف الثاني، وسجل ” أليكس فيدال ” الهدف الثالث في الدقيقة 60 ، وأضاف دينيس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 74، وختم ” خوسيه أرناييز ” المبارة في الدقيقة 80 بالهدف الخامس.

يذكر أن، فريق برشلونة قد صعد لدور الـ 16 بعد الفوز بنتيجة 8-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.