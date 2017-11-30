مشكلة يومية تؤرق ريهانا.. تعرف عليها

متابعات(صدى):

كشفت المطربة العالمية ريهانا عن أكثر الأشياء التي تزعجها بشكل يومي ، والتي تمثلت في عدم قدرتها على الخلود إلى الراحة ن حيث أشارت إلى أنها لا تنام أكثر من 4 ساعات يومياً ، حيث أنها لا تحب السرير ، وهوا الأمر الذي يسبب الإرهاق بشكل دائم لها.

ووفقاً لحوارها مع مجلة ” فوغ ” الفرنسية، أكدت مُغنية البوب أنها اعتادت على السهر لوقت متأخر ليلاً حتى عندما تعود من عملها مُبكراً إلى المنزل ، حيث تستغني عن النوم في مقابل مشاهدة الأفلام الوثائقية والمسلسلات .

جدير بالذكر ، أن المؤسسات الصحية الأمريكية تحذر من قلة معدلات النوم الكافية للأشخاص ، وخاصةً من تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاماً ، حيث يصبح معدل النوم المثالي لهم هو من 7 إلى 8 ساعات كحد أدنى يومياً .