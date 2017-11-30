الثانوية الثانية بنات وبلدية العويقيلة يرحبان بالشراكة المجتمعية

سعيد العجل(صدى):

قدمت المدرسة الثانوية الثانية بمحافظة العويقيلة ” إهداء ” لبلدية محافظة العويقيلة، عبارة عن مجموعة من أعمالها للشراكة المجتمعية، جاء ذلك خلال اليوم العالمي للجودة في التعليم 2017 م.

ومن جانبه قدم رئيس بلدية محافظة العويقيلة، الدكتور محمد بن هلان الوردة ، شكره وتقديره لمديرة مدرسة الثانوية الثانية بنات بمحافظة العويقيلة، الأستاذة شريفة بنت الأسحم الشمري، ومنسوبات المدرسة، مؤكدًا حرص البلدية على التعاون مع المدرسة في إطار الشراكة المجتمعية بما يخدم الصالح العام .