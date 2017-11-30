بالفيديو .. أمل حجازي في أول عودة فنية بعد الاعتزال

أماني الغامدي(صدى):

احتفلت الفنانة أمل حجازي بمناسبة المولد النبوي الشريف على طريقتها ، بعد قرار اعتزالها للفن وارتدائها الحجاب ، حيث أنشدت الأغنية الدينية الشهيرة ” رقت عيناي شوقاً ” ، برفقة الفنان حسام الصعبي الذي شاركها الغناء والعزف على البيانو .

ونشرت ” حجازي ” ، مقطع فيديو لها أثناء إنشاد الأغنية ، عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، معلقة عليه ” مبارك علينا وعليكم ولادة سيد الخلق النبي محمد ، رقّت عيناي شوقاً ” .

الجدير بالذكر ، أن الفيديو قد تخطى عدد مشاهداته حاجز الـ 40 ألف مشاهدة على ” إنستجرام ” ، و حققت على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أكثر من 440 ألف مشاهدة ، في فترة وجيزة .