ضبط أطنان من المخدرات على حدود المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية إلقائها القبض علي 4656 شخصاً من الهاربيين والمتسللين ، وإحباط محاولات هروب بواسطة حرس الحدود تتعدي 6447 شخصاً .

وبعد التعرف علي جنسياتهم وجد أن من بينهم 4656 شخصاً ، 2800 يمني ، و 1343 أثيوبياً ، و455 سعودياً ، والعديد من المتهمين من الجنسيات الآخري ” مصرية -أردنية-سودانية-باكستانية -فلبينية-صومالية -بنغاليه ” .

الجدير بالذكر أنه تم ضبط مواد مخدرة بلغ قدرها 18 مليوناً و 157 ألفاً و 902 حبة مخدرة ، و 22 طناً ، و 59 كيلوجرام حشيش ، و 2311 طناً من مادة القات المخدرة ، و 4 كيلو جرام من الأفيون .