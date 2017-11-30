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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ضبط أطنان من المخدرات على حدود المملكة

ضبط أطنان من المخدرات على حدود المملكة
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية إلقائها القبض علي 4656 شخصاً من الهاربيين والمتسللين ، وإحباط محاولات هروب بواسطة حرس الحدود تتعدي 6447 شخصاً .

وبعد التعرف علي جنسياتهم وجد أن من بينهم 4656 شخصاً ، 2800 يمني ، و 1343 أثيوبياً ، و455 سعودياً ، والعديد من المتهمين من الجنسيات الآخري ” مصرية -أردنية-سودانية-باكستانية -فلبينية-صومالية -بنغاليه ” .

الجدير بالذكر أنه تم ضبط مواد مخدرة بلغ قدرها 18 مليوناً و 157 ألفاً و 902 حبة مخدرة ، و 22 طناً ، و 59 كيلوجرام حشيش ، و 2311 طناً من مادة القات المخدرة ، و 4 كيلو جرام من الأفيون .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38964 ] نشر منذ 1 ساعة

قواكم الله ياجنود الوطن ,,

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