سعد الحريري يؤكد على سحب استقالته
أكد رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، اليوم، على سحب استقالته في أقرب وقت، في حالة استمرار الأجواء الإيجابية.
وقد قال الحريري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” ما يهمني هو مصلحة اللبنانيين، لا مصلحتي السياسية ولا مصلحة تياري السياسية. ما يهمنا هو مصلحة البلد والاقتصاد الوطني والاستقرار المحلي ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش همنا تسحبها او لا… نبا منك ترجع عشرات المليارات الي شفطها انت وبوك قبلك من السرقات .. الله لا يحللكم فيها دنيا وآخره… هذه اموال الشعب الي ضفك انت وابوك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38964 ] نشر منذ 2 ساعتين
طولتها انت واستقالتك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23275 ] نشر منذ 43 دقيقة
ثاني مره تقول بستقيل معد أحد بيصدقكك🤗