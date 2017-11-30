سعد الحريري يؤكد على سحب استقالته

بيروت(صدى):

أكد رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، اليوم، على سحب استقالته في أقرب وقت، في حالة استمرار الأجواء الإيجابية.

وقد قال الحريري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” ما يهمني هو مصلحة اللبنانيين، لا مصلحتي السياسية ولا مصلحة تياري السياسية. ما يهمنا هو مصلحة البلد والاقتصاد الوطني والاستقرار المحلي ” .