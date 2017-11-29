وزير العمل ” الغفيض ” يتجول في مجمعات عرعر ويفرض المخالفات

خالد الضبيبي(صدى):

تجول وزير العمل والتنيمة الأجتماعية الدكتور ” علي بن ناصر الغفيض ” المجمعات التجارية التي أغلقت في مدينة عرعر المنطقة الشمالية ، وقابل العديد من العاملات السعوديات في محلات بيع المستلزمات والاحتياجات النسائية ، بعد قرار توطين المرحلة الثالثة.

والجدير بالذكر أنه استمع الي العاملات السعوديات وأبرز التحديات التي تواجههم في سوق العمل وراجع الكشوفات للعاملات ومصداقية تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية..

وقام ” الغفيص ” بالتحقق من التزام المنشآت بقرارا التوطين، من خلال مرافقة أحد الفرق التفتيشية ، وتابع الآليه التي يتعامل بها مفتشي الوزارة مع المخالفات التي تحدث في سوق .

ويذكر ان المرحلة الثالثة بدأت بتوطين وتأنيث المحلات التي تبيع مستلزمات النساء ، شاملة بها ” العطور -الأحذية – الحقائب – الملابس الجاهزة -الأقمشة -محلات فساتين العرائس – العباءات – الإكسسوارات – أدوات التجميل ” .