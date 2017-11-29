حركتا فتح وحماس : تأجيل تسليم حكومة الوفاق في غزة

القدس المحتلة(صدى):

أعلنت حركتا فتح وحماس، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد إتمام تسليم حكومة الوفاق للمسؤولية في قطاع غزة من الأول إلى العاشر من ديسمبر المقبل.

وجاء التأجيل بعد اجتماع طارئ لكافة الفصائل دعت إليه حماس، بحضور الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة، زياد أبو عمرو، في غزة.

وقال القيادي في حركة فتح، فايز أبو عيطة، في مؤتمر صحفي، إن الحركتين اتفقتا على أن تطلبا من مصر بشأنها راعية اتفاق المصالحة، تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الأول إلى العاشر من ديسمبر المقبل.

وأضاف القيادي : ” لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة ” .

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، ” تدارست الفصائل تشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهد المصري في تحقيق وتعزيز المصالحة والتأكيد على اتفاق المصالحة لعام 2011 كمرجعية للمصالحة ” .