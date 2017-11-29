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70 ألف إثيوبي استفادوا من حملة ” وطن بلا مخالف “

70 ألف إثيوبي استفادوا من حملة ” وطن بلا مخالف “
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، عن مغادرة 70 ألف إثيوبي المملكة خلال شهر مارس الماضي للاستفادة من مهلة حملة ” وطن بلا مخالف ” ، فيما تسلمت الحكومة الإثيوبية أكثر من 1300 من مواطنيها المخالفين مؤخرًا.

وقالت الوزارة عبر بيان اليوم الأربعاء: إن عدد الإثيوبيين المقيمين في السعودية يبلغ 400 ألف معظمهم يعملون كعمالة منازل وعمال زراعيين، إلا أن هناك عدداً آخر من المخالفين غادر بعضهم خلال مهلة ” وطن بلا مخالف ” ، مستفيداً من العفو.

وأضافت الوزارة: أن السفارة الإثيوبية تتعاون مع السلطات السعودية، وتطالب مواطنيها بالمغادرة طوعاً وسرعة العودة إلى بلادهم.

 


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