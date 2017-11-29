” التعليم ” : وضع آلية جديدة لحماية المعلمين من الاعتداءات

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة شكلت لجنة لوضع آلية جديدة لحماية المعلمين من الاعتداءات.

وقال العصيمي عبر شاشة ” عين ” ، إن مسألة الاعتداء على المعلمين لها شقان، الأول تربوي وتعمل عليه الوزارة، والآخر أمني تنسق بشأنه الوزارة مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية للمعلمين.

وكانت المملكة قد شهدت في الأونة الأخيرة العديد من حوادث الاعتداء على المعلمين ومديري المدارس، حيث اعتدى ملثمون بالضرب المبرح على يوسف العتيبي، قائد مدرسة طلحة بن مصرف بحي النهضة بالرياض، أثناء خروجه من المدرسة ظهر الأحد الماضي.