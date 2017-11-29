في أجمل لياليها.. جدة تُتوج بواجهتها الجديدة.. ومغردون: مشروع جبار

نايف السالم(صدى):

تُوجت عروس البحر الأحمر، اليوم، بأجمل الحُلى منتظرة زوارها ليتمتعوا بجمالها الخلاب وسحرها الأخذ للقلوب وأضوائها الباعثة على الأمل والبهجة، واعدة إياهم بمستقبل مشرق متطور، فمن يضاهي عروس الأحمر في أجمل لياليها.

حيث فتحت واجهة جدة البحرية الجديدة، أبوابها أمام الزوار المواطنين والأجانب بعد أن قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بافتتاحها، مساء اليوم الأربعاء، بعد الملايين من ساعات العمل ضمن مشروع تطوير الكورنيش الشمالي لمحافظة جدة بواجهتيه الرابعة والخامسة.

ويشمل المشروع الواقع على مساحة تتجاوز الـ720 ألف م2 عددًا من المرافق المتطورة التي اعتمدت بشكل كبير على توفير سبل الراحة والأمان لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحتوي على مكان سباحة مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ومسار للمكفوفين، ومناطق ألعاب متنوعة للأطفال، بالإضافة إلى مركز التحكم والمراقبة ومناطق للألعاب ومساحات خضراء واسعة، و ساحات مزودة بأجهزة للياقة والرياضة، ونوافير بلازا مفتوحة.

ورحب المواطنون بالمشروع الجديد الذي يزيد من جمال جدة ومكانتها الرائعة الساحرة، مشيدين بتجهيزات المشروع عالية الجودة والمواكبة للتطور السياحي، محتفلين بإنجاز جدة الجديد من خلال هاشتاق ” واجهة جدة البحرية ” .

وفي أول زيارة للمشروع الجديد، نشر “عبدالعزيز” صورة من داخله تشرح كل معاني الجمال والهدوء، قائلًا “متواجد في الكورنيش الجديد لا أجد له وصف يُبين جمالية الكورنيش الجديد ” .

وقال ” خالد ” : هاهي وجهتنا الأولى نحو التطوع والقادم أجمل باْذن الله ” .

وتوجت جدة اليوم بإشادة المواطنين، حيث قال ” ماجد ” : ” مشروع جبار لتطوير جدة واستغلال البحر يستاهلون اهل جدة قلنا من هي العروس قالو جدة ” .

وأشاد ” طلال ” بالتجهيزات الخاصة بالمكان وجمال شواطيء جدة خاصة بعد إضافة لمسة تطور وتجميل، معلقًا ” مشروع مميز ونتمنى أن نشاهد شواطئنا بهذا الجمال ويجب على الجميع المحافظة على هذه المشاريع المميزة بالنظافة وعدم العبث بها ” .

وحذر ” فهد ” المخربين من المساس بهذا الصرح السياحي الرائع، مغردًا ” لو شفت أي واحد يعبث في واجهة جدة البحرية أقسم بالله لأجلده في مكانه وأجره لأول دورية وأسلمه لهم وهم يكملون عليه ” .

كما اقترح ” عبدالله ” تزويد هذا المكان الرائع بكاميرات مراقبة وتفعيل قسائم عدم المحافظة على نظافة المكان للحفاظ عليه من المخربين والافتخار بمثل هذا المشروع الرائع.