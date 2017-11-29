بالفيديو.. الإمارات تكذب ادعاءات منع شفيق من السفر

ابوظبي(صدى):

أعرب وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عن أسف بلاده بشأن بيان الفريق أحمد شفيق، الذي صدر مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة “الجزيرة” القطرية.

وقال قرقاش على حسابه في ” تويتر ” : ” تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه ” .

وأضاف : ” وآثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بان لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة.