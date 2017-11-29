بعد فيلمها الأخير.. مكافأة مالية لمن يقطع رأس الهندية ديبيكا بادكون

نيودلهي(صدى):

تعرضت الفنانة ديبيكا بادكون لكثير من التهديدات بالقتل إثر فيلمها الأخير ” بادمفتي ” التي قامت فيه بدور الملكة الهندوسية، مما أغضب نشطاء الهندوس، وتهديدها بقطع رأسها لأنها تسئ للتاريخ الهندي.

وأكد أنيل جاين زعيم الحزب الحاكم في ولاية هاريانا، أنه لن يتهاون مع أي تصريحات تنطوي على العنف من أعضاء الحزب ولكنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد فريق عمل الفيلم، مطالبًا المخرج بحترام تاريخ الهند.

وعلي جانبه ألغت بادوكون أي مشاركة في أي مؤتمر منتظرة تهدئة الأمور والأعتذار منها خوفاً علي حياتها رغم أنها كانت مستعدة أستعداد كامل للمشاركه في الحدث.

الجدير بالذكر أن فيلم ” بادمفتي ” كان مقرر عرضه في ديسمبر القادم، ولكن تم تأجيله بسبب التهديدات التي تلقتها بادكون ومخرج الفيلم، من قبل الحاكم ” بهاراتيا جاناتا ” الذي عرض مكافأة مالية قدرها 1.54 مليون دولار لمن يقطع رأس بادكون والمخرج ” سانجاي ليلا بهانسالي ” .