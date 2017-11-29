بالصور.. الكلية التقنية العالمية بجدة تحتفل بتخريج الدفعة الأولي

نايف السالم(صدى):

احتفلت الكلية التقنية العالمية بجدة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمشغلة من قبل لوريت المهنية السعودية بتخرج الدفعة الأولى من طلبتها للسنة الدراسية 2016 – 2017 وذلك على مسرح المعهد الصناعي الثانوي الأول بجدة. وقد حضر الحفل عدد من ممثلي الشركات إضافة إلى عدد كبير من ذوي الخريجين ومنسوبي الكلية. بدأ الحفل بكلمة من الأستاذ قاسم فريجي والذي رحب فيها بالضيوف وهنأ الخريجين بهذا النجاح سائلا المولى لهم دوام التوفيق والنجاح. تبعها آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب فاير الشهري.

القى بعد ذلك عميد الكلية الدكتور فارس قرشي كلمة ترحيبية الذي قدم شكره من خلالها لجميع منسوبي الكلية من معلمين واداريين على الجهود المبذولة في تقديم أفضل خدمة تعليمية لجميع الطلاب كما هنأ الخريجين على إنجازاتهم، وحفزتهم على المضي قدماً في حياتهم المهنية، متمنيا لهم التقدم والمزيد من النجاحات المستقبلية.

بعد ذلك قام عميد الكلية بتكريم الخريجين من قسم إدارة الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم تقنية الكهرباء. وسعيا من إدارة الكلية في شكر كل من ساهم في بناء وتطوير الخبرات العملية للطلاب قامت إدارة الكلية بتكريم بعض الشركات تقديرا للجهود التي بذلوها في صقل قدرات الطلاب. كما كرمت إدارة الكلية ممثل شركة كليات التميّز الأستاذ : عبدالكريم العريفي .

واختتمت فقرة التكريم بتقديم جائزة أفضل طالب في الدفعة للطالب: سعود العياد وقدم الجائزة السيد William Hurt المدير العام للوريت المهنية السعودية .

كما تم تقديم جائزة افضل متدرب للطالب: مشاري الغامدي.

ثم أختتم الحفل بصورة تذكارية للخريجين مع عميد الكلية وجميع منسوبي الكلية التقنية العالمية بجدة.

لمحة عن لوريت:

تم تأسيس الكلية التقنية العالمية بجدة المشغلة من قبل لوريت المهنية السعودية في عام 2013، واستقبلت المجموعة الأولى من طلابها. ومنذ ذلك الحين ركزت لوريت المهنية السعودية على توفير نوعية عالية من التدريب المهني والخبرة العملية للطلاب ليكونوا على استعداد تام لتولي وظائف مستدامة في المستقبل.

خلال فترة البرنامج الممتدة على 3 سنوات يمنح الطلاب كثيراً من الفرص،بما في ذلك فرص التدريب لدى مختلف الشركات المحلية مثل الخطوط السعودية والشركة السعودية للكهرباء ومجموعة فنادق هيلتون وكابلات جدة.

وتعد لوريت المهنية السعودية امتداد لشبكة جامعات لوريت الدولية التي يرتادها يوميا أكثر من مليون طالب وطالبة موزعين على 70 مؤسسة في 25 دولة حول العالم. وتدير لوريت 9 كليات حكومية للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية موزعة في 5 مدن وتقدم برامج معتمدة بشكل كامل من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.