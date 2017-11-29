” موانئ ” تعتمد آليات أجور الكشف الجمركي

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) آليات لأجور الكشف الجمركي في الموانئ التابعة للهيئة على الحاويات وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة .

وكشفت مصادر مطلعة في ( موانئ ) أن الآليات التي سيعمل بها اعتباراً من يوم الجمعة القادم الأول من ديسمبر 2017م في جميع الموانئ ، تم اعتمادها بعد دراسة متأنية ومتابعة دقيقة لدورة فسح الحاويات في الموانئ وذلك تنفيذاً لمبادرة الـ (24) ساعة للفسح المباشر للحاويات ، حيث أظهرت النتائج أن أعمال الكشف الجمركي أصبحت تتم بوتيرة أسرع عن ذي قبل ، الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد الحركات لكل حاوية .

وأفاد المصدر بأن هناك العديد من الآثار الإيجابية لتطبيق الآليات الجديدة ومنها تقليل فترات انتظار الشاحنات داخل الميناء والمساعدة في تطبيق أعلى معايير السلامة في منطقة العمليات حيث سيقوم مشغل كل محطة بتقديم خدمات نقل الحاويات بالشاحنات التابعة له بشكل ترددي وفقاً لمتطلبات دوران الحاوية داخل المحطة للكشف الجمركي حتى تسليمها لأصحابها في منطقة التسليم وبعد الفسح النهائي من قبل الجمارك ، إضافة إلى مميزات أخرى سيشعر بها أصحاب البضائع بعد تطبيق الآلية الجديدة من حيث تقليل التكاليف عليها .

ويستفيد من هذا الإجراء أصحاب البضائع الخالية بضاعتهم من ملاحظات الأجهزة الرقابية في كل ميناء .