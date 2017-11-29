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تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل
علي القحطاني(صدى):

أشارت توقعات الطقس لصباح غداً الخميس ، إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي يستمر حتى الأسبوع المقبل ، حيث تسيطر الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية ، مصحوبة بغيوم ناتة عن موجات التبريد الهادئة.

ووفقاً لتوقعات عبدالعزيز الحصيني ، باحث علوم الطقس ، فقد يصحب السحب بعض الرعد موزعة على مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية ، بالإضافة إلى مكة والقصيم والمدينة المنورة ، ثم تنتقل إلى عسير وجازان فالرياض.

كما أوضح الخبير أن هناك احتمالية لسقوط أمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر ، مع فرصة سيول وسحب رعدية ، وتنخفض درجات الحرارة من 4 درجات إلى 7 درجات عما هي عليه الآن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38949 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يجيب الخير ,,

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