تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

علي القحطاني(صدى):

أشارت توقعات الطقس لصباح غداً الخميس ، إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي يستمر حتى الأسبوع المقبل ، حيث تسيطر الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية ، مصحوبة بغيوم ناتة عن موجات التبريد الهادئة.

ووفقاً لتوقعات عبدالعزيز الحصيني ، باحث علوم الطقس ، فقد يصحب السحب بعض الرعد موزعة على مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية ، بالإضافة إلى مكة والقصيم والمدينة المنورة ، ثم تنتقل إلى عسير وجازان فالرياض.

كما أوضح الخبير أن هناك احتمالية لسقوط أمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر ، مع فرصة سيول وسحب رعدية ، وتنخفض درجات الحرارة من 4 درجات إلى 7 درجات عما هي عليه الآن.