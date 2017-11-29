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بالصور.. الملك سلمان يعزي الأمير طلال في وفاة الأميرة مضاوي

بالصور.. الملك سلمان يعزي الأمير طلال في وفاة الأميرة مضاوي
نايف السالم(صدى):

قدَم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأخيهم الأمير طلال بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز ” رحمها الله ” .

وشيَع عدد من الأمراء أمراء سعوديون يتقدمهم خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي، مساء أمس الثلاثاء، جثمان الأميرة مضاوي إلى مثواه الأخير.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 36 دقيقة

هذا ملك الانسانيه اطال الله في عمره انحنا ليقبل يد الامير اطال الله في اعماركم وسدد خطاكم الله يرحم ميتكم ويدخله الجنه والمسلمين اجمعين

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