بالصور.. الملك سلمان يعزي الأمير طلال في وفاة الأميرة مضاوي

نايف السالم(صدى):

قدَم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأخيهم الأمير طلال بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز ” رحمها الله ” .

وشيَع عدد من الأمراء أمراء سعوديون يتقدمهم خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي، مساء أمس الثلاثاء، جثمان الأميرة مضاوي إلى مثواه الأخير.