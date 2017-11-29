بالصور.. الملك سلمان يعزي الأمير طلال في وفاة الأميرة مضاوي
قدَم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأخيهم الأمير طلال بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز ” رحمها الله ” .
وشيَع عدد من الأمراء أمراء سعوديون يتقدمهم خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي، مساء أمس الثلاثاء، جثمان الأميرة مضاوي إلى مثواه الأخير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23261 ] نشر منذ 40 دقيقة
رحمةالله عليها
أحسن الله عزاكم.
ابو رياض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا ملك الانسانيه اطال الله في عمره انحنا ليقبل يد الامير اطال الله في اعماركم وسدد خطاكم الله يرحم ميتكم ويدخله الجنه والمسلمين اجمعين