إيران تعيق طائرة رئيس وزراء بلغاريا أثناء توجه للرياض
منعت سلطات الملالي في طهران، اليوم، طائرة رئيس الوزراء البلغاري من عبور الأجواء ، أثناء طريقه لزيارة المملكة.
ووفقا لوكالة ” نوفوستي ” ، قالت وزيرة الخارجية البلغارية، إيكاترينا زاخاريفا، ” أن السلطات الإيرانية منعت طائرة حكومية بلغارية تقل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، من عبور أجوائها ” .
وأضافت ” طهران أعطت الإذن بالمرور للطائرة في مجالها الجوي في البداية، ولكنها سحبت الإذن من الطائرة بعد دخولها إلى المجال الجوي الإيراني ” .
وأوضحت ” زاخاريفا ” : أن ” الطائرة اضطرت للعودة إلى المجال الجوي التركي بعد حصولها على التصريح اللازم وبمساعدة من السلطات التركية، توجهت الطائرة إلى السعودية عبر المجال الجوي العراقي ” .
يذكر أن، الخارجية البلغارية قد استدعت القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الإيرانية ، على وجه السرعة لتوضيح الوضع بعد الحادثة.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 19 دقيقة
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