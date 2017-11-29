إيران تعيق طائرة رئيس وزراء بلغاريا أثناء توجه للرياض

عادل الحربي(صدى):

منعت سلطات الملالي في طهران، اليوم، طائرة رئيس الوزراء البلغاري من عبور الأجواء ، أثناء طريقه لزيارة المملكة.

ووفقا لوكالة ” نوفوستي ” ، قالت وزيرة الخارجية البلغارية، إيكاترينا زاخاريفا، ” أن السلطات الإيرانية منعت طائرة حكومية بلغارية تقل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، من عبور أجوائها ” .

وأضافت ” طهران أعطت الإذن بالمرور للطائرة في مجالها الجوي في البداية، ولكنها سحبت الإذن من الطائرة بعد دخولها إلى المجال الجوي الإيراني ” .

وأوضحت ” زاخاريفا ” : أن ” الطائرة اضطرت للعودة إلى المجال الجوي التركي بعد حصولها على التصريح اللازم وبمساعدة من السلطات التركية، توجهت الطائرة إلى السعودية عبر المجال الجوي العراقي ” .

يذكر أن، الخارجية البلغارية قد استدعت القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الإيرانية ، على وجه السرعة لتوضيح الوضع بعد الحادثة.