إنقاذ اثنين بعد تعطل المصعد بهم داخل عقار بجدة

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا باحتجاز اثنين داخل مصعد كهربائي بأحدي المباني في حي البغدادية الشرقية بجدة، وذلك بسبب خلل فني بالمصعد.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وقام بإنقاذهم والتأكد من توفر أنظمة السلامة وإجراء الصيانة الدورية للمصعد.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” خلل مصعد بإحدى المباني في حي البغدادية الشرقية بجدة، بسبب خلل فني نتج عنه احتجاز (٢). تم إنقاذهم من الجهات المختصة والتأكد من توفر أنظمة السلامة وإجراء الصيانة الدورية ” .