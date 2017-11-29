بالصور.. 85 متطوعا ببر الشرقية يشاركون في حفظ النعمة ببقيق

سعيد العجل(صدى):

شارك 85 متطوعا من متطوعي جمعية البر بالمنطقة الشرقية مؤخرا في برنامج ” حفظ النعمة ” الذي تنفذه الجمعية ضمن برامجها ومشاريعها التنموية بالمنطقة، وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية وجهت مؤخرا مجموعة من المتطوعين لحفظ النعمة والطعام الزائد بحفل قبائل قحطان بمحافظة بقيق وأوضح العفيصان أن برنامج حفظ النعمة يهدف لوصول فائض الطعام لمستحقيه بطريقة صحية ونظامية آمنة ، واحترام النعمة وشكرها وفقا لما أوصى به القرآن والسنة النبوية الشريفة كما يهدف البرنامج لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين للحد من الإسراف والتبذير في الطعام وغرس ثقافة العطاء وعدم الهدر والتبذير بين أبناء المجتمع، والحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن رمي فائض الطعام في القمامة وتفعيل دور القطاع الثالث في التوعية والإرشاد من خلال تنفيذ البرامج التنموية وأشار العفيصان أن هناك 130 أسرة استفادت من جمع الطعام الزائد حيث تم توزيع هذا الطعام على الأسر المستفيدة من الجمعية بالدمام والخبر من خلال فرع الجمعية بالدمام دار الخير وفرعها بالخبر مبرة الإحسان مبينا أن الجمعية وجهت 7 سيارات تبريد للحفاظ على الطعام بعد جمعه لإيصاله للمستفيدين بطريقة صحية آمنة.

من جانب آخر أشار محمد القحطاني مدير إدارة التطوع إلى أن إدارة التطوع وجهت مجموعة من الرسائل للمتطوعين عبر منصة العمل التطوعي للجمعية للمشاركة في برنامج حفظ النعمة ببقيق مؤكدا أن هناك 150 متطوعا عبروا عن استعدادهم للمشاركة وقامت إدارة التطوع بإجراء مقابلات معهم أسفرت عن الموافقة على مشاركة 85 منهم بالبرنامج وأكد القحطاني أن هناك 3 حافلات ضمت هؤلاء المتطوعين منطلقة من مقر الجمعية إلى مقر الحفل بمحافظة بقيق مشيرا إلى أن المتطوعين قاموا بارتداء القفازات الصحية وجميع المتعلقات اللازمة للحفاظ على سلامة ونظافة الطعام حيث تبادل المتطوعون الأدوار ما بين تعبئة الطعام وتغليفه وحفظه، مشيرا إلى أن منصة التطوع بجمعية البر بالمنطقة الشرقية وصل عدد المتطوعين فيها إلى 800 متطوع​.