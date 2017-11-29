رونالدو الأشهر على انستجرام بعد سلينا جوميز

ماجد محمد(صدى):

تصدر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الأكثر متابعة على موقع الصور انستجرام، حيث حصل على أكثر من 116 مليون متابع على صفحته الرسمية للموقع.

وتفوق ” رونالدو ” على العديد من المشاهير ليصبح ثاني أكثر شخصية يتم متابعتها على انستجرام، بعد أن كان في المركز السادس في العام الماضي، يليه اللاعب البرازيلي نيمار الذي يفوق عدد متابعي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بمليون متابعة.

الجدير بالذكر أن الممثلة الأمريكية سيلينا جوميز صاحبة الصدارة في عدد المتابعين علي انستجرام، حيث لديها 130 مليون متابع، حاصلة على لقب الشخصية الأكثر متابعة على انستجرام.