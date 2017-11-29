النصر يفوز على الفتح بثلاثة أهداف

ماجد محمد(صدى):

استطاع نادي النصر التقدم على نادي الفتح، بإحرازه ثلاثة أهداف مقابل، هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في جولته ١٢.

وكان قد بدأ الشوط الأول بضغط نصراوي على مرمى الفتح، وإعتماد نادي الفتح عالكرات المرتده، حتى سجل النصر الهدف الأول فالدقيقة ٢٦ عن طريق برونو، واستمر الضغط النصراوي حتى تحصل النصر على هجمه مرتده سجل منها الراهب الهدف الثاني فالدقيقة ٣٤ .

و بدأ الشوط الثاني بضغط فريق الفتح على فريق النصر نتج عنه هدف أول للفتح فالدقيقة ٥١ عن طريق اللاعب محمد أمان وبعد هدف الفتح انحصرت المباراه فالوسط بين الفريقين ومع الدقيقة ٧٦ يسجل جيبور الهدف الثالث لنادي النصر ، لتنتهي المباراة بفوز النصر وحصوله عالنقطه ٢٢ .