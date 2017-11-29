بثنائية نظيفة .. الرائد يحقق فوزا ثمينا على الفيحاء

نواف السالم(صدى):

حقق الرائد، اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا على نظيره الفيحاء بنتيجة 2/0 ، ليستعيد بذلك الرائد قائمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وبذلك ارتفع رصيد الرائد إلى تسع نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند عشر نقاط، في المركز الحادي عشر.

وافتتح ” بانجورا ” التسجيل في الدقيقة 67، في حين أضاف ” سلطان السوادي ” الهدف الثاني، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.