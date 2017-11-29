بالفيديو والصور.. ” التجارة ” تغلق معمل لصنع المعسل من الخشب والجبس

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، عن إغلاق معمل داخل منزل شعبي خلال جولاتها الرقابية في حائل، تستغله عمالة مخالفة لصنع المعسل من خلط نشارة الخشب والجبس والألوان الصبغية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تم ضبط 60 كيلو.. وعليه تم إغلاق معمل وتسليم العمالة للجهات الأمنية تمهيدا لإيقاع العقوبات النظامية عليهم ” .