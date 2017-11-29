تركى آل الشيخ: إنتهاء أزمة الرياضة الكويتية قريبا

طلال الغامدي(صدى):

أشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركى أل الشيخ ،عن قرب إنتهاء أزمة الرياضة الكويتية ، وقال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى” تويتر ” ، ” بإذن الله تفرح الرياضة الكويتية قريبا ” .

ومن جانبها، قامت الجمعية العمومية بإنتخاب مجلس إدارة جديد لإتحاد كرة القدم ،عقب تنفيذ الكويت رفع الإيقاف الدولى من أجل تنفيذ الخطوات التى حددها الإتحاد الدولى للعبة ” الفيفا ” واللجنة الأولومبية الدولية .

وأكدت الفيفا على ضرورة معالجة قانون الرياضة وسحب القضايا التى رفعتها الحكومة من قبل ضد الإتحاد الدولى لكرة القدم ،حتى يتماشي مع الميثاق الأولومبي واللوائح الدولية للاتحادات

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، وعد من قبل فى تغريدة له ،ببذل مزيد من الجهد لرفع الحظرالمفروض عن الرياضة الكويتية.