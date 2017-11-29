بالفيديو.. العمري ينفعل على الهواء.. ويؤكد: المواطن ضحية لأزمة السكن

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن الانخفاض البسيط في أسعار العقارات بين الـ15% إلى 20%، لا يقارن بالارتفاع الجنوني ما بين عام 2006 إلى عام 2014، مشيرًا إلى أننا كنا نأمل أن تكون وزارة الإسكان على قدر تطلعات الشعب واحتياجات المجتمع.

وأكد ” العمري ” خلال مداخلته ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أننا مستفيدين من أزمة السكن الحالية هم السماسرة والبنوك والعقاريين، بينما المواطن هو ضحية هذه الأزمة فهو يعاني من غلو إيجار العقارات.

وطالب الكاتب الاقتصادي، المسئولين على البرنامج، بألا يوظفوا حديثه على أنه تحريض أو تضليل، أو أنه شعبوي.