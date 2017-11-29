بالفيديو.. العمري ينفعل على الهواء.. ويؤكد: المواطن ضحية لأزمة السكن
قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن الانخفاض البسيط في أسعار العقارات بين الـ15% إلى 20%، لا يقارن بالارتفاع الجنوني ما بين عام 2006 إلى عام 2014، مشيرًا إلى أننا كنا نأمل أن تكون وزارة الإسكان على قدر تطلعات الشعب واحتياجات المجتمع.
وأكد ” العمري ” خلال مداخلته ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أننا مستفيدين من أزمة السكن الحالية هم السماسرة والبنوك والعقاريين، بينما المواطن هو ضحية هذه الأزمة فهو يعاني من غلو إيجار العقارات.
وطالب الكاتب الاقتصادي، المسئولين على البرنامج، بألا يوظفوا حديثه على أنه تحريض أو تضليل، أو أنه شعبوي.
أ. عبدالحميد العمري : أزمة السكن استفاد منها السماسرة والعقاريين والبنوك والضحية المواطن❗#وزارة_الإسكان @AbAmri pic.twitter.com/6a2ScXa9O2
— عادل التويجري (@AbuRiyadh545) November 29, 2017
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
ازمة السكن قديمة صارت الحين جايتك الصريبة المضافة على كل شي حتى المواد الغذائية عليها ضريبة الله يعين بس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23261 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاتنفعل الحين
أصبر مابعد شفت شي🤗🤗🤗