بالفيديو.. النصر يخطف الفوز من الفتح بثلاثية في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

نجح نادي النصر من الفوز علي نادي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في جولته ١٢ وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد يرحمه بالله بالملز

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وسجل النصر الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق برونو واستمر الضغط النصراوي حتى تحصل النصر على هجمه مرتده سجل منها الراهب الهدف الثاني فالدقيقة 34 بعد تمريرة متقنه من يحيى الشهري، واستمر الضغط النصراوي حتى نهاية الشوط الثاني وبنفس النتيجه .

مع بداية الشوط الثاني ضغط فريق الفتح على فريق النصر نتج عنه هدف أول للفتح فالدقيقة 51 عن طريق اللاعب محمد أمان وبعد هدف الفتح انحصرت المباراه فالوسط بين الفريقين ومع الدقيقة 76 سجل جيبور الهدف الثالث لنادي النصر ليتواصل الضغط النصراوي مع ضياع الفرص والأهداف المحققه لتنتهي المباراة بفوز النصر وحصوله علي النقطة ٢٢ .