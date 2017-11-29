رئيسة وزراء بريطانيا تصل الرياض

واس(صدى):

وصلت إلى الرياض مساء اليوم, دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال دولتها في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الوزير المرافق, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, ومندوب عن المراسم الملكية.