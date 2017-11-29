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محمد عبده يثير غضب مسئولي نادي الوحدة بعباراته الساخرة

محمد عبده يثير غضب مسئولي نادي الوحدة بعباراته الساخرة
ماجد محمد(صدى):

أغضب الفنان محمد عبده مسئولي و جماهير ” نادي الوحدة ” أثناء حضوره ندوة لتكريم الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي .

علق “عبده” على أداء الفريق بعبارات ساخرة مما أثار غصب الجماهير، قائلاً ” الوحدة قلعه كوؤس ” و رد علي كلمته ” قبل أن تسألوني ما المعني ” أقولكم كيف عندما يكون في الدوري الممتاز ينصقع من الفرق ويهبط ” .

ومن جانبه علق أمين عام نادي الوحده علي كلمه ” عبده ” قائلاً أن رجال النادي والجمهور يرفضون هذه التهكمات التي قالها ، وأنها أساءه للكيان بعينه ، ولا تليق بفنان بحجم وقدر محمد عبده.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 1 ساعة

الفنان محمد عبده شاخ و اصابه قصر النظر و النسيان حتي اصبح يغني بورقه امامه اتمني ان ﻻ يتحول المسرح الي جنازه يا الله حسن الخاتمه .

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 21 دقيقة

نادي الوحدة عار على مكة المكرمة …
لا نضحك على بعض تراه نادي لن تقوم له قائمة.

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