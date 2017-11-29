محمد عبده يثير غضب مسئولي نادي الوحدة بعباراته الساخرة

ماجد محمد(صدى):

أغضب الفنان محمد عبده مسئولي و جماهير ” نادي الوحدة ” أثناء حضوره ندوة لتكريم الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي .

علق “عبده” على أداء الفريق بعبارات ساخرة مما أثار غصب الجماهير، قائلاً ” الوحدة قلعه كوؤس ” و رد علي كلمته ” قبل أن تسألوني ما المعني ” أقولكم كيف عندما يكون في الدوري الممتاز ينصقع من الفرق ويهبط ” .

ومن جانبه علق أمين عام نادي الوحده علي كلمه ” عبده ” قائلاً أن رجال النادي والجمهور يرفضون هذه التهكمات التي قالها ، وأنها أساءه للكيان بعينه ، ولا تليق بفنان بحجم وقدر محمد عبده.