ضبط مجموعة أثيوبية تصنع الخمور بمبنى مهجور بالخرمة
ضبطت شرطة محافظة الخرمة خلال حملتها الأمنية لتتبع مخالفي نظام العمل، عدد من مصعني الخمور، اتضح انهم مجموعة من الأثيوبيين.
وأوضح رجال الأمن أنه تم ضبط المصنعين بأحد المباني المهجورة، وعثر على عدد من البراميل المليئة بالعرق المسكر، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات.
يذكر أن، رجال الشرطة أكدوا أنهم ماضون في التصدي للمخالفين ودرء خطرهم عن المجتمع.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 1 ساعة
الاثيوبيين جالسين يفسدون با الارض عندنا ويجمعون فلوس
لازم الضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين
كل يوم اقرا عنهم بلاوي يعني معقول الشرطه مو قادره عليهم