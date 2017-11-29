ضبط مجموعة أثيوبية تصنع الخمور بمبنى مهجور بالخرمة

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة محافظة الخرمة خلال حملتها الأمنية لتتبع مخالفي نظام العمل، عدد من مصعني الخمور، اتضح انهم مجموعة من الأثيوبيين.

وأوضح رجال الأمن أنه تم ضبط المصنعين بأحد المباني المهجورة، وعثر على عدد من البراميل المليئة بالعرق المسكر، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات.

يذكر أن، رجال الشرطة أكدوا أنهم ماضون في التصدي للمخالفين ودرء خطرهم عن المجتمع.