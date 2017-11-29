أمير مكة يعمم نشر مقال صحفي بالمملكة .. وهذه تفاصيله

نايف السالم(صدى):

نشر الكاتب الصحفي فهد الأحمري مقالاً بعنوان ” من السواعد الحمراء إلى السواعد السمراء ” ، حيث يروي قصة رجل عاش في الماضي راعياً للغنم، بالتزامن مع الوقت الذي بدأت المملكة تشهد خلاله طفرة حضارية كبيرة حققت خلالها إنجازات واضحة رغم المشاكل والأزمات التي مرت بها البلاد.

ووجه أمير مكة ، خالد الفيصل ، جميع صحف المملكة لنشر هذا المقال وتعميمه ، مشيراً إلى إحدى فقرات المقال ليهيدها إلى مواطني السعودية، قائلاً ” أهديها لكل سعودي يعتز بوطنه ومواطنيه ” ، حيث أن موضوع المقال يقدم رسالة هادفة لأبناء الوطن من جهة ، حول تاريخ مملكتهم وماضيهم الجميل وحتى تنقلاته الحديثة التي وصل إليها في يومنا الحالي ، ومن جهة أخرى موجه إلى أعداء الوطن ممن يسخرون من تراث المملكة المتمثل في الناقة والخيمة ، لجهلهم بقيمتها الحقيقية .

وشكر ” الأحمري ” أمير مكة لاهتمامه بالمقال، موضحاً أنه يروي حياته الشخصية بإسقاطاتها مع حرصه على عدم ذكر اسمه لتجنب الحديث عن النفس وإبراز جماليات الوطن المغمورة ” .