المعارضة السورية تطالب بالتفاوض للوصول لحل سياسي

دمشق(صدى):

أكد رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحرير اليوم الأربعاء، بأن المعارضة تحث روسيا والدول الأخرى على ممارسة ضغوطًا حقيقية على نظام بشار الأسد، وذلك بالمشاركة في محادثات السلام في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي خلال 6 أشهر.

وقال الحريري، : ” أن المعارضة تريد مزيدًا من الضغوط على النظام للمشاركة في المفاوضات، والاستمرار التفاوص للتوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر ” ، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف بأن الحديث فقط دون الفعل عن انتقال سياسي، لا يعطى أي تقدم، بل سيفقدنا الثقة في العملية، وشعبنا سيفقد ثقته فينا.