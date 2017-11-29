التعليم: المؤسسات الوطنية تستكمل المشروعات المتوقفة 

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة التعليم بمحافظة شقراء بتسليم بعض الشركات والمؤسسات الوطنية عدد من المشاريع المسحوبة والمتوقفة لاستكمالها ،عقب انتهاء كافة الإجراءات .

وأعلن على العطاس المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمحافظة بدء العمل في :

1ـ مشروع استكمال تأهيل مبنى نادي المعلمين بشقراء.

2ـ مشروع استكمال إضافة فصول دراسية بابتدائية عبد الله بن مسعود بمرات.

3ـ تسليم مواقع لمؤسسة مقاولات لإنشاء ملعبيْن صناعيين اثنين في كلٍ من مدرسة ابتدائية لبخة، ومدرسة متوسطة وثانوية لبخة.

4ـ عملية إضافة فصول وموقع عام في متوسطة وثانوية ثرمداء للبنات، حيث سيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة القريبة المقبلة بإذن الله تعالى.

5ـ يجري الآن ترسية عدد من المشاريع المسحوبة الأخرى، تمهيداً لتوقيع عقودها والبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية حوالي ثلاثة ملايين ريال تقريباً.

وقدم دكتور خالد شبانة مدير التعليم شكر وتقدير لمدير إدارة شؤون المبانى والصيانة و موظفي أقسام المالية والأقسام الأخري لمجهودهم ومتابعتهم وكل ما بذلوه. .