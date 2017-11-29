بالفيديو.. العلياني يناقش معاناة أهالي عسير مع ” عقبة شعار ” في معالي المواطن

محمد بن طحيطح(صدى):

عرض الإعلامي علي العلياني من خلال برنامجه ” معالي المواطن ” على قناة mbc مساء اليوم الأربعاء، قضية ” الطرق في منطقة عسير.. عقبة شعار أنموذجاً ” ، وقدم في بداية البرنامج تقرير يرصد معاناة أهالي عسير مع “عقبة شعار” ومخاطرتهم بحياتهم على هذا الطريق.

معاناة أهالي عسير مع (عقبة شعار) ومخاطرتهم بحياتهم على هذا الطريق

تقرير الزميل عبد العزيز السعيدي #معالي_المواطن pic.twitter.com/4n92ucFWtA — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 29, 2017

وناقش العلياني المعاناة المستمرة منذ سنوات لعابري عقبة شعار في منطقة عسير؛ وماخلفته خلال السنوات الماضية من كوارث أودت بحياة العديد من سالكيها؛ ومطالبة أهالي عسير من وزارة النقل الوفاء بوعودها نحو تلك الطريق ومثيلاتها في المنطقة والتي أصبحت تهدد حياة الناس بسبب كثافة الحركة المرورية عليها؛ عوضاً عن كونها الشريان الرئيس والوحيد الذي تعبره الشاحنات بين تهامة عسير وسراتها والتي افتتحت منذ 38 عاماًً ولازالت دون بديل أو طريق رديف منذ ذلك الحين.

عضو مجلس البلدي في عسير: عقبة شعار انتهى عمرها الافتراضي، وهذا خطاب من أمير المنطقة #معالي_المواطن pic.twitter.com/NAwkyuhnqM — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 29, 2017

وتحدث العلياني مع ضيوفه في الأستديو من دبي كل من عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير عامر عبدالله بن عامر؛ ورئيس تحرير صحيفة وجوال المناطق محمد آل دوسري العسيري؛ ويشاركهما الحوار المتحدث الرسمي لوزارة النقل.