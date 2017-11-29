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بالفيديو.. العلياني يناقش معاناة أهالي عسير مع ” عقبة شعار ” في معالي المواطن

بالفيديو.. العلياني يناقش معاناة أهالي عسير مع ” عقبة شعار ” في معالي المواطن
محمد بن طحيطح(صدى):

عرض الإعلامي علي العلياني من خلال برنامجه ” معالي المواطن ” على قناة mbc مساء اليوم الأربعاء، قضية ” الطرق في منطقة عسير.. عقبة شعار أنموذجاً ” ، وقدم في بداية البرنامج تقرير يرصد معاناة أهالي عسير مع “عقبة شعار” ومخاطرتهم بحياتهم على هذا الطريق.

وناقش العلياني المعاناة المستمرة منذ سنوات لعابري عقبة شعار في منطقة عسير؛ وماخلفته خلال السنوات الماضية من كوارث أودت بحياة العديد من سالكيها؛ ومطالبة أهالي عسير من وزارة النقل الوفاء بوعودها نحو تلك الطريق ومثيلاتها في المنطقة والتي أصبحت تهدد حياة الناس بسبب كثافة الحركة المرورية عليها؛ عوضاً عن كونها الشريان الرئيس والوحيد الذي تعبره الشاحنات بين تهامة عسير وسراتها والتي افتتحت منذ 38 عاماًً ولازالت دون بديل أو طريق رديف منذ ذلك الحين.

وتحدث العلياني مع ضيوفه في الأستديو من دبي كل من عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير عامر عبدالله بن عامر؛ ورئيس تحرير صحيفة وجوال المناطق محمد آل دوسري العسيري؛ ويشاركهما الحوار المتحدث الرسمي لوزارة النقل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابك علي العلياني صاير يطق طق عليكم .. كل يوم وهو في واد يهيم … بالفصحى ..هذا نفرات فيه قرقر زياده وما فيه فايده.. سيم سيم الي يحلب التيس

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