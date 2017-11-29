يوتيوب تتخذ خطوة بشأن مقاطع الفيديو الغير لائقة للأطفال

متابعات(صدى):

أعلنت يوتيوب بأنها أزالت أكثر من 270 حساباً وحذفت أكثر من 150 ألف مقطع فيديو غير لائق من المنصة، كما أنها أوقفت التعليقات على أكثر من 625 ألف مقطع فيديو جذبت مفترسي الأطفال، وذلك رداً على مشكلة اتهامها بوجود ” مقاطع فيديو إباحية للأطفال ” .

وكان الشركاء الإعلانيين للمنصة، بما في ذلك أديداس ودويتشه بنك وCadbury وهيوليت باكارد HP، قد قاموا بتجميد إعلاناتهم على المنصة بعد اكتشافهم بأن إعلاناتهم تتواجد جنباً إلى جنب مع المحتوى المسيء للطفولة.

وأضافت يوتيوب بأن المحتوى الذي يعرض الأطفال للخطر هو محتوى سيئ وبغيض وغير مقبول بالنسبة لها، وأنها غير مسؤولة عنه.

وتواجه يوتيوب مشكلات فيما يخص تحميل المواد المتعلقة باستغلال الأطفال على منصتها، حيث حققت مقاطع الفيديو التي تصور الأطفال في أوضاع مسيئة ملايين المشاهدات.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أقل من عام التي يتم فيها سحب الإعلانات من منصة يوتيوب اعتراضاً على المحتوى المسيء الذي تظهر معه الإعلانات.