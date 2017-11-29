بعد تتويجه كأفضل لاعب.. هذه تعليقات الجمهور على هاشتاج ” عمر خربين “

ماجد محمد(صدى):

حقق المُحترف السوري عمر خربين ، لاعب نادي الهلال ، فوزاً ساحقاً خلال حفل توزيع جوائز أفضل لاعب آسيوي الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، حيث تتم تتويج اللاعب باللقب وسط تهنئة الجماهير من حوله، مؤكدة على كونه حقق إنجازات كبيرة للفريق يستحق عليها الحصول على اللقب بلا مُنازع.

ومن هذا المُنطلق ، تصدر ” خربين ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من خلال مجموعة من الهاشتاجات التي أطلقها محبوه ، والتي كان أبرزها هاشتاج باسم ” عمر خربين ” و هاشتاج ” عمر خربين أفضل لاعب آسيوي ” ، واللذين انهالت التعليقات عليهم حول نتيجة السباق الذي تنافس عليه مع اللاعب الإماراتي عموري ، و ” وو لي ” اللاعب الصيني .

حيث بدأت التعليقات تقدم التهاني والشكر للنجم الهلالي على جهوده ونجاحاته البارزة في تعزيز قوة الفريق ، وعلى غرار ذلك علق أحد النشطاء على الهاشتاج قائلاً ” ألف مبروك يا عمر وربي ماحدا يستاهلها غيرك ” ، و علق آخر ” ظهر من هو العقيد الحقيقي ” .

وفي سياق متصل ، نشر ناشط آخر مجموعة صور للاعب معلقاً عليها ” تستحقها يا خربين ” ، وعلق آخر ” قالها الأسطورة سامي إذا اردت تحقيق أحلامك العب للهلال ، مبروك ياعقيد الجائزة هي من توجت بك ” .