رسميًا.. الدكتور أيمن فاضل رئيسًا لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي

نواف السالم(صدى):

أعلن النادي الأهلي السعودي مساء اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مجلس أعضاء الشرف، فوز رئيس النادي الأسبق، الدكتور أيمن فاضل رئيسًا لهيئة أعضاء الشرف، خلفًا للأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.

وعلى صعيد الفريق الكروي الأول، تلقى المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ضربة موجعة ثالثة بغياب هداف الدوري، عمر السومة، عن تدريبات البارحة بسبب تواجده في عيادة النادي، وستتحدد خلال اليومين المقبلين إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها أمام الهلال في المباراة المقررة الجمعة المقبل، بقمة الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.

وكانت الضربة الموجعة الأولى من معتز هوساوي مدافع الفريق، الذي تعرض لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة يحتاج للعلاج والتأهيل، وقبله إصابة المدافع النيجيري جودفري أبوابونا ثاني الضربات الموجعة.