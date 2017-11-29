العواد : مشروع ” قيادة امنة ” خطوة إيجابية نحو إبراز دور المرأه بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أثنت الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التعليم ” بنات ” على مشروع ” قيادة آمنة ” ، مؤكدة بأنه سيشكل انطلاقة إيجابية نحو تنفيذ قرار المملكة بالسماح للمرأة بالقيادة وفق أطر وضوابط واضحة، وتمكينها من المساهمة في عجلة التطور والتنمية.

وأضافت ” العواد ” بمناسبة استعداد وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم ” بنات ” ، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ” الأمن العام ” لإطلاق مشروع ” قيادة آمنة ” الخميس المقبل 19 /3 /1439 هو الذي يعنى بتثقيف وتوعية منسوبات التعليم في المملكة بقواعد ولوائح وأدبيات قيادة المركبة أن هذه خطوة مباركة نأمل أن تكون خطوة إيجابية في مسار إنجاز المرأة السعودية وأن تصبح أقدر على المساهمة في دفع عجلة التطور والتنمية لمملكتنا الغالية ” .

وأشارت العواد إلى أن مسؤولية وزارة التعليم تجاه منسوباتها والعمل على تهيئتهن بما يتماشى مع توجهات وسياسات المملكة، رسّخ لأهمية المشاركة في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الداخلية ” الإدارة العامة للمرور ” بهدف تزويد منسوبات التعليم بأدبيات القيادة الآمنة، والتوجيهات الخاصة بالقواعد المرورية، وكيفية الحصول على الرخصة وما يتعلق بذلك من شروط وضوابط وغيرها.

وأضافت العواد أن مشروع ” قيادة آمنة ” سينفذ على عدة مراحل بدءًا من عقد لقاء تعريفي ومرورًا بإعداد حقائب تدريبية، وتنفيذ برامج متعددة تترجم من خلال ورش عمل تستهدف منسوبات التعليم في المناطق والمحافظات.