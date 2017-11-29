حقوق الإنسان: تطالب التحقيق بشأن قطر

طلال الضوي(صدى):

كشفت الملفات الدولية فضائح قطرفى دعمها للإرهاب ،ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا عدد من الدول المتضررة من الإرهاب لبدء التحقيق العاجل بشأن تورط قطر فى تمويل الجماعات والمراكز الإرهابية .

وأشارت المنظمة أن الجماعات الإسلامية التى تدعمها قطر تعمل على التحريض وبث الكراهية بين المسلمين فى أوروبا .

كما أبانت المنظمة فى بيان صحفى أنها تحث الدول الأوروبية على غلق مقرات الجماعات الإرهابية المتطرفة وسحب التراخيص منها ،وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد قطر .

وقد أكدت المنظمة الحقوقية على وجود أدلة تثبت تورط الدوحة فى دعمها للمراكز الإرهابية والتحريض على أعمال العنف .