بالصور.. ضبط 496 متسللًا ومتسللة من جنسيات مختلفة في جازان

حسن الجعفري(صدى):

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، في القبض على متسللين ومهربين ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، وإحباط عمليات تهريب كميات من المخدرات، وضبطت مركبات تم استخدامها في عمليات التهريب خلال الأيام الثمانية الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز؛ أن دوريات الفرع تواصل جهودها بتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤولياتها، وأحبطت العديد من عمليات التهريب والتسلل؛ حيث أُلقي القبض على ” ٣٧٦ ” متسللًا يمنيًّا، و ” ٩٩ ” متسللًا أفريقيًّا، و ” ٣ ” نسوة من الجنسية الأفريقية، و”١٨” متسللًا من مختلف الجنسيات، و ” ٢١٩ ” مخالفًا لنظام الإقامة والعمل.

وأضاف ” ابن قزيز ” أنه أُلقي القبض على ١٤ مهربًا بقضايا مختلفة، وضبط ” ٣٢٤٠ ” حبة من نوع كبتاجون، وبمداهمة أوكار الترويج عثر على عبوات مختلفة الأحجام بسعة إجمالية ” ١١٢٠ ” لترًا مسكرًا وكيلو حشيش واحد، مشيرًا إلى أنه تم ضبط طن و” ١٨٦ ” كيلوجرامًا من نبات القات، و ” ٢٤ ” مركبة استخدمت في عمليات التهريب، إضافة إلى ” ٣٢٠٠٠ ” ريال سعودي.

وتصدَّت إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجنوبي بالفرقة الثانية بالحرث ودورية محافظة أحد المسارحة لمحاولة تهريب كمية من الحشيش أثناء الاشتباه بمركبة من نوع ” هايلوكس ” غمارتين على خط مسلة؛ حيث رفض قائدها الامتثال للتفتيش بإحدى نقاط المفاجأة وهرب، فتمت متابعته إلى أن تم ضبطها بمثلث الجعدية بعد انحرافها على الخط العام وفرار قائدها من الموقع قبل وصول الدوريات، وبتفتيشها عثر على كمية من الحشيش المخدر تم إخفاؤه بداخل كبوت المركبة وجرت إحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأكد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير؛ أن منسوبي الفرع ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، والقبض على كل مخالف للأنظمة والقوانين، بتوجيهات أمير منطقة جازان وإشراف مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور الشدي، مقدمًا شكره لكل من أسهم في تلك الإنجازات، وحث الجميع لمضاعفة الجهود.