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مفاوضات أمريكية صينية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

مفاوضات أمريكية صينية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية
واشنطن(صدى):

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تدافع الولايات المتحدة عن نفسها ، بعد التهديدات المتزايدة التي وجهها نظام ” بيونج يانج ” الصيني للدولة وحلفائها ، من خلال إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية القادمة من كوريا الشمالية .

وأجرى ” ترامب ” محادثات هاتفية مع شي جين بينغ ، الرئيس الصيني ، لإقناعه بضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة لإيقاف كوريا الشمالية عن أفعالها الاستفزازية ، التي تروع المواطنين وتزعزع استقرار الدول عن طريق السلاح النووي ، وفقاً لتصريحات البيت الأبيض .

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت اليوم عن إطلاقها لصاروخ جديد من مركبة مطورة حديثاً للتجربة ، بإشراف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون ، الذي أشاد بالتجربة ووصف المركبة بأنها خالية من العيوب وهو ما يحقق تقدم كبير للمنطقة .


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