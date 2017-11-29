مفاوضات أمريكية صينية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تدافع الولايات المتحدة عن نفسها ، بعد التهديدات المتزايدة التي وجهها نظام ” بيونج يانج ” الصيني للدولة وحلفائها ، من خلال إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية القادمة من كوريا الشمالية .

وأجرى ” ترامب ” محادثات هاتفية مع شي جين بينغ ، الرئيس الصيني ، لإقناعه بضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة لإيقاف كوريا الشمالية عن أفعالها الاستفزازية ، التي تروع المواطنين وتزعزع استقرار الدول عن طريق السلاح النووي ، وفقاً لتصريحات البيت الأبيض .

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت اليوم عن إطلاقها لصاروخ جديد من مركبة مطورة حديثاً للتجربة ، بإشراف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون ، الذي أشاد بالتجربة ووصف المركبة بأنها خالية من العيوب وهو ما يحقق تقدم كبير للمنطقة .