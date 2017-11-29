ارتفاع إصابات انحراف قطار عن مساره بالجنوب الإسباني إلى 27 شخصًا

مدريد(صدى):

ارتفع عدد جرحى حادث انحراف القطار عن مساره في الجنوب الإسباني اليوم الأربعاء، إلى 27 شخصا منهم حالتين خطيرتين.

وذكر التلفزيون الاسباني الرسمي التلفزيون، أن جميع الإصابات الباقية طفيفة تم معالجتها في مكان الحادث فيما نقل مصابان بحالتين خطيرتين إلى المستشفى على متن طائرة مروحية لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح ان المقطورة الثالثة والأخيرة من القطار الذي يصل بين مدينتي ” ملقا واشبيلية ” والذي كان ينقل 79 راكبا خرجت عن مسارها في إحدى البلدات بمحافظة ” إشبيلية ” ، وأضاف ان ذلك جاء نتيجة تراكم الطين فوق سكة الحديد اثر هطول أمطار غزيرة جدا في الساعات الأخيرة في المنطقة.

يذكر ان منطقة (الاندلس) شهدت هطول أمطار غزيرة ترافقت بهبوط حاد في درجات الحرارة منذ أمس الثلاثاء ما أسفر عن وقوع عدة حوادث واغلاق عدة طرقات.