بالصور.. الشاب المعتدى عليه برفقة لاعبي نادي الفتح

طلال الغامدي(صدى):

حضر اليوم الأربعاء، الشاب علي الجابر المصاب بالتوحد والمعتدي عليه بالضرب، الدورة التدريبية للاعبي نادي الفتح، والذي كان قد صرح من قبل في أحد البرامج التلفزيونية بأنه من المشجعي للفريق.

وإلتقط الجابر مجموعة من الصور التذكارية مع لاعبي الفريق برفقة أحد أقاربه، في سرور تام، مؤكدًا تشجيعه وحبه الكبير لهم.

وكان الشاب قد تعرض للإعتداء من قبل مجموعة من المجرمين بالضرب المبرح، والسخرية منه، أثناء أداء عمله لاكتساب قوت يومه والإنفاق على إخواته الثلاث المعاقات.