أول تعليق لـ ” عموري ” بعد تتويج ” خربين “

ماجد محمد(صدى):

عموري !هنأ النجم الإماراتي عموري لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي العين،علي تتويج اللاعب السوري عمر خريين بنادي الهلال بجائز أفضل لاعب في آسيا ، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية 2017، المقام اليوم الأربعاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأعرب عن فرحته بفوزه قائلاً ، ” ألف مبروزك لعمر خريين جائزة أفضل لاعب آسيوي ، تستاهل كل خير يا خوي وكل التوفيق لك في القادم ” .

ويذكر أن المحترف السوري حصل علي لقبي الدوري السعودي للمحترفين ، وكأس خادم الحرمين الشريفين ، وحصل علي لقب هداف دوري آسيا ، قبل لصوله لنهائي دوري أبطال آسيا لعام 2017 وهي المرة الأولي التي يقود فيها منتخبه لبطولة آسيا .

وحصد خربين لقب هداف دوري أبطال آسيا 2017، قبل أن يقود منتخب بلاده للملحق الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ المنتخب السوري.