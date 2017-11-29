النيابة العامة تصدر قرارا جديدا لمكافحة غسل الأموال

نايف السالم(صدى):

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرار يتضمن على أن كل قادم أو مغادر من المملكة بحوزته عملات أو سبائك ذهبية، تبلغ قيمتها ستين ألف ريال أو ما يعادلها، عليه تقديم إقرار للجمارك العامة بذلك.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات ، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة ،أو يُرتِّب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها ( 60000 ) ستين ألف ريال أو ما يعادلها ، أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة ” .

يذكر أن هذا القرار جاء وفقا لسياسة النيابة العامة في مكافحة جرائم غسل الأموال.