بدء العد التنازلي للإطاحة بـ ” تميم ” .. المعارضة القطرية تستعد.. و ” آل دهنيم ” : ننتظر أوامر عبدالله بن علي

طلال الضوي(صدى):

في واحدة من أجرأ التصريحات عن تغيير النظام القطري الحالي، كشف علي آل دهنيم المستشار السري للمخابرات القطرية، عن مجموعة تحركات ستتم الفترة المقبلة على عدة محاور، ضمن خطة الإطاحة بنظام الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلن ” آل دهنيم ” ، أن المعارضة تمتلك خطة للإطاحة بتنظيم الحمدين بالقوة إذا اقتضى الأمر، وموضحًا أن نظام تميم فقد شرعيته والشيخ عبدالله آل ثاني الحاكم الفعلي لقطر، كما أن هناك هناك تنسيق مستمر مع المعارضة في الداخل، لافتًا إلى أن المعارضة تنتظر أوامر الشيخ عبدالله آل ثاني للتحرك على الأرض.

وكشف ” آل دهنيم ” ، عن مجموعة من التحركات المقبلة تهدف إلى الإطاحة بالنظام القطري، ومنها عقد مؤتمر خاص بتنظيم قطر لكأس العالم 2022، وفضح ممارسات النظام القطري في ملف حقوق العمال، وكيف دفعت الدولة الرشى والامتيازات للحصول على حق التنظيم.

كما سيتم عقد مؤتمر يتحدث عن مستقبل الحكم في الدوحة بعد تغيير نظام الحمدين، وتقديم مسودة دستور قطري يلغي فكرة الانفراد بالسلطة.

فيما يخص تنظيم الحمدين، أشار ” آل دهنيم” إلى أنه يمتلك خطة بعيدة المدى، فهو يعمل على خلق فتنة طائفية بين السنة والشيعة في لبنان وسوريا والعراق، وحماية قطر من أي انقلاب قد يحدث في المستقبل، كما أن النظام القطري يلتزم بتمويل المخطط وتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى مناطق الصراع.

وفضح المستشار السري للمخابرات القطرية، دور قطر في تنفيذ تنفيذ المخطط، حيث سيتم التنسيق بين مخابراتها وإيران وإسرائيل وأمريكا بهدف نشر الفوضى في دول الربيع العربي، على أن يقوم النظام القطري بالدعم المادي والإعلامي.