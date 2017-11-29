  • الأربعاء 29

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العمودي يتسلم جائزة ” فانا ” كأحسن تقرير في 2017

العمودي يتسلم جائزة ” فانا ” كأحسن تقرير في 2017

العمودي يتسلم جائزة ” فانا ” كأحسن تقرير في 2017
علي القحطاني(صدى):

تسلم خالد العمودي رئيس القسم الاقتصادي بوكالة ” واس ” أمس، شهادة تكريم، و جائزة تقديرية، بمناسبة فوز عمله، كأحسن تقرير لعام 2017، في مسابقى اتحاد وكالات الأنباء العربية ” فانا ” .

وقام بتسيلم الجائرة، عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية “واس”، مثنيًا على أداء العمودي المتميز في تقريره، بعنوان ” تحول حلم الرياض إلى حقيقة.. قطار المسارات الذكية ” ، الذي يعكس التصاعد التي تشهده إدارة التحرير بالوكالة.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية ” فانا ” قد قررت منح وكالة الأنباء السعودية جائزة أحسن تقرير لعام 2017.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *